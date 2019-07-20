В Орле выяснили, из чего делают свиную тушенку

20.7.2019 | 14:03 Новости, Общество

Орловские эксперты проверили свиные консервы на фальсификат.

Как сообщили в пресс-службе Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, исследование провели специалисты отдела молекулярных исследований. Они проанализировали образец свиных консервов, взятых в одной из местных торговых точек.

Задачей было выявить так называемые не заявленные в маркировке компонентов животного происхождения.

«Иногда недобросовестные производители прибегают к замене дорогих компонентов более дешевыми, — пояснили в лаборатории. — Яркий пример – замена свинины или говядины мясом курицы».

Отмечается, что производители сознательно идут на фальсификацию, чтобы снизить издержки. Курица дешевле мясо, соответственно изготовленная из нее «свиная» тушенка принесет больше прибыли, или же ее можно продавать по более низкой по сравнению с мясными аналогами цене.

В данном случае исследование не выявило фальсификации, то есть тушенка действительно оказалась свиной.

ИА «Орелград»

 

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