Облсуд отказался простить алиментщика

Нерадивый родитель просил о снисхождении, но не добился его.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда оставлен без изменения приговор в отношении алиментщика. Местный житель около года назад освободился из колонии, где отбывал срок заключения. По решению суда, вынесенному еще в 2009 году, мужчина обязан платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Его долг к моменту рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции составил около 147 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что он не выплачивал деньги без уважительной причины, материальной помощи не оказывал, найти работу не пытался и совершенно не участвовал в воспитании.

При таких обстоятельствах районный суд наказал алиментщика 6 месяцами лишения свободы. Осужденный вину признал и попросил о снисхождении, но его апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»