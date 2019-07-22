Орловская область потеряла еще 2 процента работников

Численность рабочей силы в регионе продолжает сокращаться.

В Орловской области в январе-мае 2019 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 207,1 тысячи человек. Она уменьшилась по сравнению с январем-маем 2018 года на 4,2 тысячи человек, или ровно на 2 процента. Такие данные приводит Орелстат.

По подсчетам статистиков, в мае 2019 года в общей численности занятого населения 159,5 тысячи человек, или 78 процентов составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций. Кстати, здесь не учтены предприятия малого бизнеса.

«На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы

в этих организациях привлекалось еще 6,2 тысячи человек, — сообщает Орелстат. — В общем количестве замещенных рабочих мест в организациях удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,6 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, — 2,2 процента».

ИА «Орелград»