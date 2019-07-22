Под Орлом установили святой знак против ДТП

На трассе Орел – Знаменское появился поклонный крест.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил поклонный крест. Он установлен на перекрестке в Пахомовском сельском совете, на повороте с трассы Орел — Знаменское в сторону поселка Истомино. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Сообщается, что сделано это было по просьбе местных жителей, которые неоднократно становились свидетелями дорожно-транспортных происшествий на этом перекрестке.

Впрочем, митрополит Тихон напомнил, что водители «не должны забывать об ответственном управлении автомобилем, должны соблюдать правила дорожного движения».

Он окропил святой водой не только опасный участок трассы, но и проезжавшие мимо автомобили.

ИА «Орелград»