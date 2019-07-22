Под Орлом водитель «Волги» сбил пешехода и скрылся

Нашли виновника ДТП в Брянской области.

Авария произошла 21 июля в 01:11 в с. Сомово Шаблыкинского района. 46-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 ехал по улице Пушкина и в районе дома №18 сбил 28-летнего пешехода. Парень шел по обочине на встречной полосе.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, водитель «Волги» скрылся с места ДТП в п. Навля Брянской области, где его поймали сотрудники местной госавтоинспекции.

Пешехода госпитализировали с травмами в областную клиническую больницу.

ИА «Орелград»