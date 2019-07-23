Кормежка в орловских лагерях возмутила прокуратуру

Оздоровительная кампания проходит с большим количеством нарушений.

В Орловской области около 100 нарушений законодательства при организации отдыха детей в период летней оздоровительной кампании выявлено прокурорами. В адрес руководителей учреждений и глав районных и городских администраций внесено 34 представления.

Такие данные приводит прокуратура Орловской области, которая подвела итоги проверки работы лагерей и санаториев за время первой летней смены. Сообщается также, что по итогам проверок 23 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, восемь — к административной ответственности.

«Выявлены нарушения при организации питания детей, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также нарушения требований закона к противоклещевой обработке прилегающих территорий загородных детских лагерей», — сообщили в прокуратуре региона.

Что касается питания детей, то основные нарушения таковы. Так, в лагерях выявлены факты несоблюдения условий хранения продуктов питания. В ряде случаев реальный рацион питания не соответствовал утвержденному меню.

Также были выявлены нарушения порядка ежедневного осмотра детей при приеме в оздоровительные учреждения, включая осмотр на педикулез, и другое.

ИА «Орелград»