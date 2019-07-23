Орловские приставы свели алиментщиков с Богом

В роли посредников выступили священники РПЦ.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области подвело итоги сотрудничества c Русской Православной Церкви за прошедший период текущего года. Как пояснили в ведомстве, уже несколько лет священники помогают приставам, беседуя с нерадивыми родителями, задолжавшими своим детям алименты.

«В ходе встреч священнослужители напоминают родителям о необходимости исполнения своих обязанностей и заботы о несовершеннолетних детях, — рассказали в УФССП. — И как показывает практика, беседы на духовно-нравственные темы приводят к положительным результатам».

По данным за первое полугодие 2019 года, после бесед со священниками 11 человек полностью или частично погасили задолженность по алиментам, 21 — трудоустроился, а 64 — встали на учет в государственной службе занятости.

Кроме того, по пяти исполнительным производствам взыскатели отозвали исполнительные документы «ввиду разрешения спорных вопросов в добровольном порядке». То есть нерадивые родители в этих случаях исправились и начали исправно платить алименты.

ИА «Орелград»