Орловские приставы свели алиментщиков с Богом

23.7.2019 | 15:35 Новости, Общество

В роли посредников выступили священники РПЦ.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области подвело итоги сотрудничества c Русской Православной Церкви за прошедший период текущего года. Как пояснили в ведомстве, уже несколько лет священники помогают приставам, беседуя с нерадивыми родителями, задолжавшими своим детям алименты.

«В ходе встреч священнослужители напоминают родителям о необходимости исполнения своих обязанностей и заботы о несовершеннолетних детях, — рассказали в УФССП. — И как показывает практика, беседы на духовно-нравственные темы приводят к положительным результатам».

По данным за первое полугодие 2019 года, после бесед со священниками 11 человек полностью или частично погасили задолженность по алиментам, 21 — трудоустроился, а 64 — встали на учет в государственной службе занятости.

Кроме того, по пяти исполнительным производствам взыскатели отозвали исполнительные документы «ввиду разрешения спорных вопросов в добровольном порядке». То есть нерадивые родители в этих случаях исправились и начали исправно платить алименты.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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