Под Орлом водитель до смерти избил пешехода-нарушителя

23.7.2019 | 9:03 Важное, Новости, Происшествия

Мужчину задержали.

В Ливнах задержали 37-летнего мужчину, который нанес смертельные травмы 42-летнему пешеходу. Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Инцидент произошел в первой половине июля. Орловец ехал на автомобиле и заметил пьяного мужчину, который шел по проезжей части. Водитель решил сделать ему замечание и получил серию бранных слов в ответ. Соперники начали драться. Водитель взял неуказанный «тупой предмет» и несколько раз ударил пешехода.

Затем мужчина уехал, а его оппонент пошел домой – и умер от полученных травм. Его тело нашли 11 июля.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативным мероприятиям по «горячим следам» обвиняемый был установлен и задержан, — рассказали в СК. — В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования