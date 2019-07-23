Под Орлом водитель до смерти избил пешехода-нарушителя

Мужчину задержали.

В Ливнах задержали 37-летнего мужчину, который нанес смертельные травмы 42-летнему пешеходу. Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Инцидент произошел в первой половине июля. Орловец ехал на автомобиле и заметил пьяного мужчину, который шел по проезжей части. Водитель решил сделать ему замечание и получил серию бранных слов в ответ. Соперники начали драться. Водитель взял неуказанный «тупой предмет» и несколько раз ударил пешехода.

Затем мужчина уехал, а его оппонент пошел домой – и умер от полученных травм. Его тело нашли 11 июля.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативным мероприятиям по «горячим следам» обвиняемый был установлен и задержан, — рассказали в СК. — В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

ИА «Орелград»