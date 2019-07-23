Работу орловских чиновников будут оценивать по числу пострадавших

Клычков «усовершенствовал» систему контроля.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень ключевых показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной государственной власти специальной компетенции. Иными словами, речь идет об оценке работы чиновников обладминистрации, на которых возложены контролирующие функции.

Как следует из постановления, принято оно «в целях совершенствования системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности». Так называемые ключевые показатели, то есть показатели, которые в первую очередь будут учитываться при оценке работы чиновников, утверждены для каждой сферы.

Например, областной департамент промышленности и торговли занимается региональным государственным надзором в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ключевым индикатором его работы станет отношение материального ущерба, причиненного гражданам, организациям и государству из-за нарушения правил розничной продажи алкогольной продукции, к валовому региональному продукту.

В сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси индикатором станет количество людей, пострадавших в результате использования этих услуг, на каждые 100 тысяч жителей Орловской области.

Контроль со стороны специалистов госветслужбы будут оценивать по числу людей, погибших или пострадавших в результате наступления негативного последствия, на каждые 100 тысяч жителей. Негативным последствием, например, может быть вспышка опасного заболевания, передаваемого животными. Это может быть птичий грипп, африканская чума свиней и другое.

В сфере регионального строительного надзора решающим фактором будет количество человек, пострадавших в результате нарушений при строительстве и реконструкции на каждую тысячу работников, занятых при производстве работ в поднадзорной сфере.

ИА «Орелград»