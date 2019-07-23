В Орле разоблачили профессиональную безработную

Женщина параллельно получала зарплату и пособие по безработице.

Мнимую безработную разоблачила прокуратурой Заводского района города Орла. Преступление, а речь идет о мошенничестве с государственными выплатами, было выявлено в ходе плановой проверки.

Как сообщили в прокуратуре региона, внимание привлекла местная жительница, получавшая пособие по безработице. Женщина прошла всю положенную по закону процедуру. Встала на учет в центре занятости, подала заявление, была признана безработной и так далее.

Однако затем, как выяснила прокуратура, она нашла работу, вот только забыла сообщить об этом в центр занятости. Некоторое время она получала и зарплату, и пособие по безработице. Ее незаконное обогащение за счет государства составило 37 тысяч рублей.

По итогам прокурорской проверки в отношении «безработной» было возбуждено уголовное дело. Впрочем, она избежала сурового наказания. Суд учел и степень вины, и размер ущерба. В результате мнимую безработную оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»