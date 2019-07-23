В Орле суд признал за покойником право на жилье

Суды двух инстанций отказали в вдове давно умершего человека.

Подробности необычного гражданского процесса сообщили в суде Северного района. Заявление подала местная жительница, просившая признать за ней право собственности на долю в квартире. Обстоятельства кажутся банальными только на первый взгляд.

Как пояснили в Северном райсуде, истица вышла замуж в 1984 году. В 1993 году администрация Орла выделила семье, в которой к тому моменту уже подрастала дочь, квартиру. Жилье было оформлено в общедолевую собственность, то есть каждому члену семьи принадлежала треть жилплощади.

Истица указала, что до февраля 2000 года ее муж проживал в указанной квартире, а затем снялся с регистрационного учета и переехал. Еще через год супруги развелись, а в 2006 году муж умер. Наследственное дело не заводилось, поскольку наследников у мужчины не нашлось.

В суде женщина заявила, что умерший муж добровольно отказался от пользования своим имуществом и его содержания, а она на протяжении более 18 лет пользуется всей квартирой. В связи с этим просила признать за ней право собственности на долю мужа в порядке приобретательной давности.

Однако ей было отказано. По мнению суда, истица не представила допустимых доказательств тому, что ее экс-супруг после февраля 2000 года и до момента смерти в 2006 году «выехал из квартиры, утратив к ней всякий интерес».

То есть суд счел недоказанным факт отказа ныне покойника в 2000 году от своих прав собственника квартиры до момента смерти. Таким образом сдвигается срок приобретательной давности – его необходимо исчислять с даты смерти. И если считать именно так, то к моменту разрешения спора этот срок еще не истек.

Решение было обжаловано в областной суд. Но и судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

ИА «Орелград»