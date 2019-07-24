Орел начали готовить к эпидемии гриппа

Специалисты обсудили предстоящую вакцинацию.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе началась подготовка к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По традиции, основной профилактической мерой станет вакцинация. Кроме того, сезонную подготовку начали медицинские учреждения. Прогнозов по уровню заболеваемости пока нет.

По данным Роспотребнадзора, в текущем году в Орловской области планируется привить против гриппа 50 процентов населения, или более 373 тысячи человек. При этом поставлена задача максимально охватить иммунизацией людей из различных групп риска, которые определены национальным календарем профилактических прививок.

«Обеспечена готовность лабораторной базы для проведения обследования больных острыми респираторными инфекциями и гриппом, — заверили в Роспотребнадзоре. — В лабораториях создан запас необходимых тест систем и диагностикумов для проведения вирусологических исследований».

Всем работодателям региона рекомендовано выделить финансовые средства для вакцинации против гриппа тех работников, которые не имеют права на бесплатную прививку.

ИА «Орелград»