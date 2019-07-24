Орловское УФАС наказало сеть белгородских аптек

24.7.2019 | 16:45 Новости, Общество

Поставлена точка в затянувшемся антимонопольном споре.

Как сообщает Орловское УФАС России, компания «Аптека Апрель Белгород» оплатила наложенный на нее штраф в размере 300 тысяч рублей. Тем самым была поставлена точка в затянувшемся споре.

Как уже рассказывал «Орелград», антимонопольная служба проверила деятельность этой фирмы, владеющей сетью торговых предприятий. Они работали под единым обозначением «Аптечный склад».

УФАС выяснило, что на этих «складах» торговали в розницу, а не оптом. По мнению орловских антимонопольщиков, наименование «Аптечный склад» способно ввести в заблуждение относительно продавца товаров, а также навредить добросовестным предпринимателям.

В службе считают, что использование такого коммерческого обозначения «создает предпосылки к изменению спроса в пользу общества, предоставляет обществу необоснованное конкурентное преимущество и оказывает негативное влияние на состояние конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукции».

Компани не согласилась с постановлением УФАС и обжаловала его в суде, потребовав признать незаконным и недействительным. Спор дошел до апелляционной инстанции. В результате арбитраж встал на сторону антимонопольной службы, подтвердив законность действий ее сотрудников и обоснованность принятого ими решения о наложения штрафа за нарушение закона о защите конкуренции.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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