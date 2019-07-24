В Ливнах разыграют место отказавшегося от мандата мэра

24.7.2019 | 11:23 Новости, Политика

За место в горсовете сразятся пять кандидатов.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», в этом райцентре 8 сентября 2019 года в единый день голосования пройдут дополнительные выборы в горсовет. Мандат стал вакантным еще в прошлом году. Тогда депутат горсовета Сергей Трубицин был выбран главой города и по закону был вынужден отказаться от мандата.

Выборы пройдут по одномандатному округу №16. На мандат претендуют пять человек — самовыдвиженец Елена Селина, а также представители четырех политических партий.

Так, «Справедливую Россию» представляет Денис Булгаков, КПРФ — Максим Кобылкин, «Единую Россию» — Зоя Савкова, ЛДПР — Петр Селин.

Сообщается, что партийцы уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Самовыдвиженка Елена Селина еще не подала документы в избирком.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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