Знак не помог: в Орле еще один грузовик стал жертвой моста

24.7.2019 | 14:43 Новости, Происшествия

Нам нечего сказать. 

В Орле очередной грузовик застряла в арке Александровского моста. Инцидент произошел днем 24 июля, о нем рассказали в соцсетях. На этот раз жертвой проема стала не «Газель», как это бывает обычно, а иномарка.

Напомним, что в июне над арками повесили знак «Ограничение высоты 3 метра». Как видно, предупреждение не помогает водителям избегать аварий.

Подобные случаи происходят в Орле едва ли не каждый месяц. Орловцы начали усмехаться, что в городе появился свой «мост глупости» — подобно Санкт-Петербургу, где под путепроводом с предупреждением «Газель» не проедет» застряло уже больше 150 автомобилей.

ИА «Орелград»

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