В День Победы в Орловской области может выпасть град

8.5.2026 | 16:03

Об этом предупредили в Управлении МЧС по нашему региону.

ИА “Орелград”

Соответствующий прогноз озвучили в Орловском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С сегодняшнего по завтрашний вечер в регионе ожидается от +8 до +13 ночью и от +17 до +22 днём.

Пройдут кратковременные дожди — в ночное время местами, а в дневной период — повсеместно. Также днём не исключены грозы и град.

МЧС просит орловцев оставаться осторожными и бдительными, соблюдая правила безопасности. В случае чрезвычайного происшествия следует обращаться в службу спасения — по телефонам 01, 101 или 112.

