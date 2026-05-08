В День Победы в Орловской области может выпасть град

Об этом предупредили в Управлении МЧС по нашему региону.
Соответствующий прогноз озвучили в Орловском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С сегодняшнего по завтрашний вечер в регионе ожидается от +8 до +13 ночью и от +17 до +22 днём.
Пройдут кратковременные дожди — в ночное время местами, а в дневной период — повсеместно. Также днём не исключены грозы и град.
МЧС просит орловцев оставаться осторожными и бдительными, соблюдая правила безопасности. В случае чрезвычайного происшествия следует обращаться в службу спасения — по телефонам 01, 101 или 112.
