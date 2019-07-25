Орловский суд велел пересадить деревья

Банальный спор между соседями завершился необычным решением.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», весьма необычным вышел спор жительницы райцентра с ее соседом. Начиналось все банально: сосед посадил на своем участке яблони и клубнику, что не понравилось его соседке.

Она обратилась в суд и заявила, что растения высажены всего в одном метре от стены ее дома. По мнению женщины, ее жилище может быть разрушено из-за того, что «сосед постоянно поливает яблони и клубнику».

Кроме того, ветви одной из спорных яблонь касаются стены ее дома, что тоже, оказывается, нехорошо. Обычно в подобных случаях соседи просят спилить мешающее им дерево.

Однако в данном случае суд постановил перенести четыре яблони на расстояние не менее четырех метров до границы земельных участков до 1 ноября текущего года.

ИА «Орелград»