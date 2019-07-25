Орловских школьников приглашают в экологические отряды

Прием документов продлится до 30 июля

«Управление коммунальным хозяйством г. Орла» открыло прием подростков в экологические отряды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

К работе допускаются дети от 14 до 18 лет. Им предстоит убирать Орел от мусора с 1 по 30 августа 2019 года.

Для приема нужно подать пакет документов – перечень доступен по ссылке. С ними нужно прийти по адресу: Наугорское шоссе, д. 27, 3 этаж, кабинет 3. Там с подростками заключат трудовые договора. Прием документов продлится до 30 июля.

30 и 31 июля экоотряды пройдут инструктаж по технике безопасности. А с 1 августа выйдут на борьбу с мусором. Им предоставят необходимый инвентарь.

ИА «Орелград»