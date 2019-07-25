Прокуратура: орловская полиция не следит за детьми

Ведомство проверило, как МВД предотвращает подростковые преступления

Прокуратура Орловской области установила, что управление МВД по Орлу недостаточно четко занимается профилактикой детской преступности. Об итогах проверки сообщается на сайте ведомства.

В частности, в Советском районе случился резкий всплеск «детского криминала» – за полгода в общественных местах было совершено 10 преступлений. Полиция должна была найти потенциальных нарушителей и остановить их, но не сделала этого, считают в прокуратуре. Кроме того, патрули не обходили места, где могли появиться дети-преступники.

По итогам проверки начальник полиции Орла получил представление.

ИА «Орелград»