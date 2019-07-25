Прокуратура: орловская полиция не следит за детьми

25.7.2019 | 10:15 Новости, Общество

Ведомство проверило, как МВД предотвращает подростковые преступления

Прокуратура Орловской области установила, что управление МВД по Орлу недостаточно четко занимается профилактикой детской преступности. Об итогах проверки сообщается на сайте ведомства.

В частности, в Советском районе случился резкий всплеск «детского криминала» – за полгода в общественных местах было совершено 10 преступлений. Полиция должна была найти потенциальных нарушителей и остановить их, но не сделала этого, считают в прокуратуре. Кроме того, патрули не обходили места, где могли появиться дети-преступники.

По итогам проверки начальник полиции Орла получил представление.

ИА «Орелград»

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