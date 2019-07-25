В ЦФО узнали об орловских волонтерах

Депутат Юлия Мальфанова посетила съезд глав молодежных парламентов

В Калуге состоялась встреча членов молодежных парламентов при заксобраниях регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Орловщину представляла депутат облсовета Юлия Мальфанова – председатель совета молодых депутатов региона.

Она рассказала коллегам о развитии добровольческого движения в Орловской области. Мальфанова подчеркнула, что с 2013 года в регионе на базе центра молодежи «Полет» работает «Школа волонтеров». А в 2017 году ОГУ открыл «Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив».

«Не первый раз с коллегами — молодыми депутатами — мы собираемся в Калужской области, чтобы обсудить очень важные, острые, актуальные вопросы. Прошедшая встреча стала прекрасной площадкой для обсуждения проблем добровольчества в России. Мы поделились друг с другом опытом, взяли интересные идеи и проекты на вооружение. А в конце сентября очередная встреча председателей Советов молодых депутатов и молодёжных парламентов Центрального федерального округа пройдёт в Орле. В повестке дня — важные вопросы, касающиеся нашей молодёжи», — поделилась Мальфанова итогами поездки.

ИА «Орелград»