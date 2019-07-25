В Орле физикам и математикам предложили сразиться за премию

25.7.2019 | 12:15 Новости, Общество

В регионе стартует традиционный конкурс лучших работ.

Правительство Орловской области утвердило положение об областном конкурсе на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин. Срок проведения: октябрь – декабрь 2019 года.

К участию принимаются научные работы преподавателей, аспирантов, учителей и методистов школ, профессиональных образовательных организаций и вузов. Это может быть и коллективная работа, но должно быть не более трех авторов. Еще одно ограничение — возраст участников не должен превышать 35 лет.

При оценке работ экспертная комиссия учтет ее актуальность, научную новизну исследования, степень раскрытия темы, личный вклад автора в исследование, четкость постановки задачи, грамотность и логичность изложения, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций, а также значение исследуемой проблемы для преподавания физико-математических дисциплин в образовательных организациях региона.

Автор победившей научной работы получит диплом и премию в размере 25 тысяч рублей. Премия соавторам коллективной научной работы выплачивается в равных долях.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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