За день в Орле сбили двух детей на велосипедах

25.7.2019 | 11:31 Новости, Происшествия

Пострадали мальчик и девочка, госпитализация им не потребовалась

В Орле 24 июля под колеса автомобилей попали 9-летняя девочка и 10-летний мальчик. Оба катались на велосипедах без сопровождения взрослых, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Девочку сбили в 18:30 рядом с домом №3а по улице Рощинской. Она пересекала проезжую часть, не сойдя с велосипеда, и попала под колеса автомобиля «Лада Веста». С места ДТП ребенка доставили на осмотр в детскую областную больницу. Госпитализация не потребовалась.

Спустя полчаса автомобиль «ЗАЗ Шанс» напротив дома №2 по улице Цветаева сбил мальчика. Как и девочка, он переезжал проезжую часть на велосипеде. Его также осмотрели в НКМЦ, но не госпитализировали.

ИА «Орелград»

Читайте также: Под Орлом в аварии погиб пятилетний ребенок

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования