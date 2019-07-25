За день в Орле сбили двух детей на велосипедах

Пострадали мальчик и девочка, госпитализация им не потребовалась

В Орле 24 июля под колеса автомобилей попали 9-летняя девочка и 10-летний мальчик. Оба катались на велосипедах без сопровождения взрослых, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Девочку сбили в 18:30 рядом с домом №3а по улице Рощинской. Она пересекала проезжую часть, не сойдя с велосипеда, и попала под колеса автомобиля «Лада Веста». С места ДТП ребенка доставили на осмотр в детскую областную больницу. Госпитализация не потребовалась.

Спустя полчаса автомобиль «ЗАЗ Шанс» напротив дома №2 по улице Цветаева сбил мальчика. Как и девочка, он переезжал проезжую часть на велосипеде. Его также осмотрели в НКМЦ, но не госпитализировали.

ИА «Орелград»

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