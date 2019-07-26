Огромную свалку в Болхове сняли на видео

МУП «Благоустройство г. Болхова» скидывает туда мусор, который должен быть отправлен на мценский полигон

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Жительница Болхова сняла на видео огромную стихийную свалку, куда коммунальщики свозят мусор, вместо того чтобы утилизировать его. Доступ к ней открыт – ни ворот с замком, ни даже забора нет. Из-за дождей мусор гниет и размокает.

Отходы из Болхова должны вывозиться на полигон в Мценск, но вместо этого МУП «Благоустройство г. Болхова» сваливает его в несанкционированном месте. Кстати, свалка находится по дороге на соревнования по мотокроссу, куда 28 июля съедутся и спортсмены, и зрители.

Региональной оператор по обращению с отходами «Зеленая роща» проверит свалку, сообщили «Орелграду» в пресс-службе организации. «Зеленая роща» не эксплуатирует свалку и не имеет к ней никакого отношения.

«Вывоз твердых коммунальных отходов с территории города Болхова и Болховского района осуществляется перевозчиком «Эко-Транс» на мусоросортировочный комплекс ООО «Русресурс» в городе Мценск. «Зеленая роща» направит контролеров на объект с целью выявления фактов размещения ТКО на площадке, указанной в видеосюжете в соцсети», — сказали в пресс-службе.

Кстати, еще в январе 2019 года главного инженера «Благоустройства» Виктора Булгакова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Администрация Болховского района обращалась в суд с требованием освободить земельный участок от отходов.

«В нарушение требований закона <…> отходы на указанной площадке размещаются более 11 месяцев. За пределами данного участка на почве также имеется загрязнение территории (пластиковые бутылки, пакеты, картон), — писала тогда прокуратура.

ИА «Орелград»