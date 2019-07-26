В Орле на стадионе им. Ленина строят новое футбольное поле

Открыть обещают к сентябрю

В Орле продолжается строительство нового футбольного поля на Центральном стадионе им. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Обустройство площадки обойдется в 40 млн рублей из федерального бюджета. Еще 1% дает региональная власть. На поле уложат искусственное многослойное покрытие шестого поколения, которое отвечает всем современным стандартам, сказал директор стадиона Александр Родин.

Накануне, 25 июля, с ходом строительства ознакомилась депутат заксобрания Юлия Мальфанова. Она напомнила, что поле строят в рамках нацпроекта «Демография». Объект должен быть сдан к 1 сентября 2019 года.

ИА «Орелград»