В Орле рассказали, сколько миллионов рублей «крутится» за решеткой

УФСИН подвело итоги работы заключенных за полгода.

В Орловской области в первом полугодии 2019 года к оплачиваемому труду было привлечено 2047 заключенных. Такие данные привели в региональном управлении ФСИН России. Трудилось 83,5 процента тех, кто отбывает наказание в виде лишения свободы на территории Орловщины.

Речь идет о так называемых центрах трудовой адаптации. Как сообщили в УФСИН, в текущем году среднедневная заработная плата осужденных составила 350,79 рубля. Объем производства достиг уровня в 132,4 миллиона рублей, а чистая прибыль сложилась в размере 16,4 миллиона.

«В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски, — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Из 1039 осужденных, имеющих исполнительные листы, погашают иски 943, или 90,7 процента».

Также сообщается, что по состоянию на 1 июля 2019 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции Орловской области прошли 2767 осужденных без изоляции от общества, в том числе 19 несовершеннолетних. Охват трудом осужденных к исправительным и обязательным работам составил 99,56 процента.

ИА «Орелград»