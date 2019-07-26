В Орле в День города откроется очень необычная выставка

26.7.2019 | 10:05 Культура, Новости

Мероприятие будет посвящено коренным народам мира.

Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа. Однако в Орле его начнут отмечать чуть раньше. Как сообщили в областной библиотеке имени Бунина, тематическая выставка, приуроченная к этому дню, пройдет с 5 по 18 августа в отделе документов на иностранных языках.

«2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, — объяснили организаторы. — Его основная цель – привлечь внимание к рискам, которым подвергаются коренные языки, особенно к тем из них, которые оказывают влияние на развитие, надлежащее управление, урегулирование разногласий и обеспечение мира».

В библиотеке добавили, что цели года включают «улучшение качества жизни, обеспечение более широкого сотрудничества и осведомленности на международном уровне, а также усиление диалога культур».

ИА «Орелград»

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