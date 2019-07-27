Орловцы получили фальшивые «письма счастья»

Мошенники замаскировались под сотрудников соцстраха.

В Орловской области зафиксирована рассылка так называемых писем счастья, которые местным жителям присылает якобы Фонд социального страхования. Однако в этом учреждении причастность к подобным посланиям опровергли. В Орловском региональном отделении ФСС сообщили, что письма рассылают мошенники.

Так, на днях в Фонд обратилась жительница города Орла. Она получила электронное письмо с эмблемой ФСС, в котором ей была обещана большая денежная компенсация. Но это оказалось не более чем уловкой мошенников.

«Подобные письма якобы от имени государственных внебюджетных фондов «гуляют» по сети уже не первый год, — рассказал начальник отдела по связям с общественностью Орловского РО ФСС РФ Никита Майоров. — Чаще всего, мошенники ссылаются на какой-либо несуществующий федеральный закон, в соответствии с которыми граждане якобы могут рассчитывать на компенсационные выплаты от государства. К сожалению, также несуществующие».

По его словам, в некоторых случаях ссылка в письме оказывается вредоносной и может угрожать безопасности мобильного устройства или компьютера.

«Чтобы узнать размер компенсации, получателю предлагают перейти на сайт некого компенсационного Фонда, ввести персональные данные и заплатить небольшую сумму за использование информации портала, — продолжает Никита Майоров. — В итоге пользователь не только не получает обещанных шестизначных компенсаций, но еще и теряет свои деньги».

Орловское отделение ФСС официально заявило, что не рассылает подобных писем и не берет плату за предоставленную информацию. Электронные письма направляются только с корпоративного почтового адреса и не содержат ссылок на другие ресурсы.

ИА «Орелград»