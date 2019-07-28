Орловцам предложили «горячие» новости 1914 года

В Орле открылась выставка «Последняя война империи».

Как сообщили в областной библиотеке имени Ивана Бунина, выставка под таким названием приурочена к 105-летию начала Первой мировой войны. Она продлится по 24 августа 2019 года.

«Особое место в экспозиции отведено материалам редкого фонда библиотеки, сообщили организаторы. — Здесь представлены журналы 1914 года, по «горячим следам» освещающие события начала войны. Это такие раритетные издания, как «Русская мысль», «Вестник Европы», «Исторический вестник».

Посетители вставки смогут ознакомиться и с подборкой журнала «Нива» за 1914 год. В библиотеке говорят, что она интересна своими богатыми фотоматериалами с мест сражений. А номер журнала от 28 июля содержит «Высочайший манифест» Николая II о мобилизации армии и флота.

«Материалы выставки преследуют благородную цель — возрождение памяти и популяризация знаний о Великой войне, о ее героях, о патриотизме всего русского народа, о его высоких моральных и духовных качествах», — отметили организаторы.

Кстати, экспозицию открывает Федеральный закон от 30 декабря 2012 «О днях воинской славы и памятных датах России». Именно им 1 августа было определено Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

ИА «Орелград»