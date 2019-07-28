Орловец попался на банальный «развод» с телефоном

Ранее судимый житель Нарышкино «обестелефонил» приятеля.

Житель Урицкого района стал жертвой преступника, в роли которого выступил его приятель. Уловка злоумышленника оказалась стара как мир. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ранее судимый местный житель попросил у своего знакомого мобильник, чтобы кому-то позвонить.

Совершив звонок, он не отдал аппарат владельцу, а пустился наутек. Кстати, за этот поступок уголовное дело на него завели по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

В ходе следствия всплыл еще один неприглядный поступок этого же человека. Было установлено, что он украл у своей матери 9 тысяч рублей. В данном случае дело на него завели по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Подсудимый признал вину, но суд учел имевшуюся у него судимость за грабеж. В результате мужчина получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с подсудимого ущерба, причиненного преступлением, — добавили в прокуратуре региона. — Приговор вступил в законную силу».

ИА «Орелград»