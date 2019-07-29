Музалевский предложил в День города продлить рабочий день музеев

29.7.2019 | 12:18 Культура, Новости

Предложение прозвучало на аппаратном совещании в областной администрации

Одним из пунктов обсуждения 29 июля стал вопрос подготовки города к 76-й годовщине освобождения Орла от немецких захватчиков. Сити-менеджер Александр Муромский доложил собравшимся о плане мероприятий, которые пройдут в День города.

После доклада спикер областного совета Леонид Музалевский обратился к управлению культуры и предложил 5 августа продлить режим работы музеев до 20:00 или даже до 21:00. Политик пояснил, что в этот день в Орел приезжает много гостей из разных городов и даже из республик бывшего СССР. Не все могут успеть днем посетить музеи из-за плотного графика мероприятий.

Представитель управления культуры сообщил, что в этом году 5 августа выпадает на понедельник, а это в музеях выходной день. Однако все музеи будут работать. По поводу продления рабочего дня чиновники обещали провести совещание и обсудить такую возможность.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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