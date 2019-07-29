В Орле определилось число кандидатов в депутаты Госдумы

В регионе завершился период представления документов для регистрации.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, период приема документов для регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по одномандатному округу № 145 и выборах представительных органов муниципальных образований завершился 24 июля в 18 часов.

— Выборы депутата Госдумы пройдут на всей территории Орловской области, — пояснили в облизбиркоме. — Выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых будут замещаться 48 вакантных депутатских мандатов, пройдут в 15 муниципальных районах и одном городском округе.

На момент окончания срока приема документов принять участие в думских выборах изъявили девять человек – восемь представителей политических партий и один самовыдвиженец. В установленные сроки документы для регистрации представили только партийцы, из них четыре кандидата уже были зарегистрированы.

26 июля состоялось заседание Избирательной комиссии Орловской области, в ходе которого статус зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы приобрели еще четыре кандидата. Марина Прокофьева, выдвинутая в порядке самовыдвижения, документы для регистрации не представила.

На выборах в органы местного самоуправления Орловской области всего выдвинут 171 кандидат: 132 кандидата выдвинуты 7-ю политическими партиями и 39 кандидатов в порядке самовыдвижения.

Зарегистрировано 126 кандидатов, двоим отказано в регистрации, а четверо отказались от участия в выборах по личному заявлению.

ИА «Орелград»