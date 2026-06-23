В Орле голосуют за запрет на передвижение мототехники в ночное время

23.6.2026 | 11:25 Важное, Новости, Общество

Петицию за сутки уже поддержали почти 800 человек.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Обращение адресовано администрации Орла. В ночное время выезжающие на мототехнике граждане нарушают “все возможные режимы тишины”, отмечают авторы петиции.  Также из-за специфики транспортных средств создаются звуки схожие с беспилотными аппаратами, что «создает ненужную панику».

«Просим ограничить передвижение мототехники в ночное время, а именно с 22:00 до 5:00, а так же предусмотреть  варианты административных наказаний для нарушителей данного режима», – указано в тексте петиции.

Ночное движение мототехники уже ограничили Крыму. С  22:00 до 06:00 запрещено передвигаться на  мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах, трициклах, мотороллерах. В Севастополе  ограничение распространяется и на время действия сигналов «Воздушная тревога» и «Воздушная тревога и морская опасность». Официальная формулировка — «противодействие угрозам безопасности населения, военных, важных государственных и специальных объектов».

ИА “Орелград”


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