В Орле голосуют за запрет на передвижение мототехники в ночное время

Петицию за сутки уже поддержали почти 800 человек.

Обращение адресовано администрации Орла. В ночное время выезжающие на мототехнике граждане нарушают “все возможные режимы тишины”, отмечают авторы петиции. Также из-за специфики транспортных средств создаются звуки схожие с беспилотными аппаратами, что «создает ненужную панику».

«Просим ограничить передвижение мототехники в ночное время, а именно с 22:00 до 5:00, а так же предусмотреть варианты административных наказаний для нарушителей данного режима», – указано в тексте петиции.

Ночное движение мототехники уже ограничили Крыму. С 22:00 до 06:00 запрещено передвигаться на мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах, трициклах, мотороллерах. В Севастополе ограничение распространяется и на время действия сигналов «Воздушная тревога» и «Воздушная тревога и морская опасность». Официальная формулировка — «противодействие угрозам безопасности населения, военных, важных государственных и специальных объектов».

ИА “Орелград”