Выпускникам Орловского юридического института вручили дипломы

Вуз покинули 153 выпускника

Из Орловского юридического института (ОрЮИ) МВД России им. В.В. Лукьянова выпустились 153 лейтенанта более чем из 40 регионов страны и ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил выпускников от лица народных избранников.

«Хочется пожелать, чтобы знания, полученные здесь, были направлены исключительно на благо Отечества. Пусть каждый из выпускников 2019 года станет гордостью своей семьи, гордостью правоохранительных органов и гордостью нашей страны!», — пожелал спикер выпускникам.

Шестеро из них получили золотые медали за особые заслуги в учебе. Еще 41 выпускник заработал диплом с отличием. Преподаватели и курсанты получили от властей награды за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, активное участие в общественной жизни института, плодотворную работу в спортивных и творческих коллективах.

ИА «Орелград»