Администрация Орла не приняла дорогу, которую построили по заказу газовщиков

Экспертиза признала асфальт негодным к использованию

Информация была озвучена на еженедельном рабочем совещании при главе администрации Орла. Речь идет о дороге по улице 1-я Посадская.

Напомним, что весной этого года улица была перекрыта для замены сетей газоснабжения. Ремонтные работы шли около двух месяцев и завершились ее асфальтированием.

Администрация Орла привлекла экспертную организацию для проверки качества работ. Выяснилось, что подрядная организация выполнила работы некачественно.

Александр Муромский дал поручение своему заместителю Евгению Гришину держать вопрос на контроле и в кратчайшие сроки обеспечить смену дорожного покрытия.

ИА «Орелград»