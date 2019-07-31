На НТВ рассказали об орловских обманутых дольщиках. СК начал проверку

31.7.2019 | 10:36 Новости, Общество

Напомним, полиция уже расследует уголовное дело в отношении ООО «Компания Стройсервис»

Телеканал НТВ показал сюжет об обманутых дольщиках, которые вложились в квартиры в многоэтажке в деревне Образцово Орловского района. После репортажа Следственный комитет начал доследственную проверку.

Журналисты рассказали о многодетной семье Маленковых. Один из детей – инвалид с мышечной дистрофией. Семья тратит огромные деньги на лекарства, взяла ипотеку и купила квартиру в Образцово. Но в новое жилье им так и не удалось переехать.

Сейчас они живут в служебной квартире (глава семьи – военный) на девятом этаже. Но в доме не работает лифт, и мама Ирина вынуждена спускать и поднимать ребенка на коляске.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами, их доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также осуществления государственного строительного надзора за строительством ООО «Компания Стройсервис» многоквартирного жилого дома и принятия мер к завершению строительства», — рассказали в СК.

  • Напомним, в июне 2019 года полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Его возбудили 20 июня — в день «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще до общения главы государства с гражданами обращение дольщиков показали на Первом канале.
  • Потерпевшими признаны почти 300 человек. «Компания Стройсервис» получила от них более 202 млн рублей.
  • Областные власти утверждают, что губернатор Андрей Клычков держит ситуацию на личном контроле. Два дома якобы должны быть достроены в III квартале 2019 года, еще один — в IV квартале.

ИА «Орелград»

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