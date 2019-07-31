На НТВ рассказали об орловских обманутых дольщиках. СК начал проверку

Напомним, полиция уже расследует уголовное дело в отношении ООО «Компания Стройсервис»
Телеканал НТВ показал сюжет об обманутых дольщиках, которые вложились в квартиры в многоэтажке в деревне Образцово Орловского района. После репортажа Следственный комитет начал доследственную проверку.
Журналисты рассказали о многодетной семье Маленковых. Один из детей – инвалид с мышечной дистрофией. Семья тратит огромные деньги на лекарства, взяла ипотеку и купила квартиру в Образцово. Но в новое жилье им так и не удалось переехать.
Сейчас они живут в служебной квартире (глава семьи – военный) на девятом этаже. Но в доме не работает лифт, и мама Ирина вынуждена спускать и поднимать ребенка на коляске.
«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами, их доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также осуществления государственного строительного надзора за строительством ООО «Компания Стройсервис» многоквартирного жилого дома и принятия мер к завершению строительства», — рассказали в СК.
- Напомним, в июне 2019 года полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Его возбудили 20 июня — в день «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще до общения главы государства с гражданами обращение дольщиков показали на Первом канале.
- Потерпевшими признаны почти 300 человек. «Компания Стройсервис» получила от них более 202 млн рублей.
- Областные власти утверждают, что губернатор Андрей Клычков держит ситуацию на личном контроле. Два дома якобы должны быть достроены в III квартале 2019 года, еще один — в IV квартале.
ИА «Орелград»