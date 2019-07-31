На НТВ рассказали об орловских обманутых дольщиках. СК начал проверку

Напомним, полиция уже расследует уголовное дело в отношении ООО «Компания Стройсервис»

Телеканал НТВ показал сюжет об обманутых дольщиках, которые вложились в квартиры в многоэтажке в деревне Образцово Орловского района. После репортажа Следственный комитет начал доследственную проверку.

Журналисты рассказали о многодетной семье Маленковых. Один из детей – инвалид с мышечной дистрофией. Семья тратит огромные деньги на лекарства, взяла ипотеку и купила квартиру в Образцово. Но в новое жилье им так и не удалось переехать.

Сейчас они живут в служебной квартире (глава семьи – военный) на девятом этаже. Но в доме не работает лифт, и мама Ирина вынуждена спускать и поднимать ребенка на коляске.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения детей-инвалидов лекарственными средствами, их доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также осуществления государственного строительного надзора за строительством ООО «Компания Стройсервис» многоквартирного жилого дома и принятия мер к завершению строительства», — рассказали в СК.

Напомним, в июне 2019 года полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Его возбудили 20 июня — в день «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще до общения главы государства с гражданами обращение дольщиков показали на Первом канале.

Потерпевшими признаны почти 300 человек. «Компания Стройсервис» получила от них более 202 млн рублей.

Областные власти утверждают, что губернатор Андрей Клычков держит ситуацию на личном контроле. Два дома якобы должны быть достроены в III квартале 2019 года, еще один — в IV квартале.

ИА «Орелград»