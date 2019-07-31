В Орловской области создали фонд по защите обманутых дольщиков

Его учредителем стал контрольный департамент правительства региона
В Орловской области появилась некоммерческая организация «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства». Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Клычков.
Фонд будет заниматься «урегулированием обязательств» застройщиков перед дольщиками. Компании-банкроты смогут передать фонду имущество и обязательства по достройке многоэтажек.
Учредителем фонда станет департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. На создание организации Клычков дал два дня.
- Напомним, в Орловской области остро стоит проблема обманутых дольщиков. Их количество только нарастает.
- Ранее полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по факту обмана дольщиков, вложившихся в строительство микрорайона «Первый». По версии следствия, ООО «Компания Стройсервис» присвоила 202 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны почти 300 человек.
ИА «Орелград»
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