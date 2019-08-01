«Онкоконтроль» вскрыл серьезные проблемы в Орловской области

Половина жалоб связана с лекарственным обеспечением больных.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», партийный проект «Онкоконтроль» подвел итоги работы своей «горячей линии».

Результаты озвучил координатор проекта в Орловской области Владимир Круглый, который также является сенатором от нашего региона. Общественные приемные этого проекта заработали в 57 регионах совсем недавно. Первые итоги выявили ряд системных проблем в Орловской области.

«Около 50 процентов всех обращений были связаны с проблемами лекарственного обеспечения онкобольных, — рассказал Владимир Круглый. Мы точечно разбирали каждый конкретный случай, вопрос решался в кратчайшие сроки. В 25 процентах обращений были высказаны претензии к качеству оказания услуг в медицинских учреждениях, по ним также принимались необходимые меры».

Сообщается, что на базе полученных данных уже составлен обобщенный доклад по онкологической обеспеченности в субъектах РФ, который будет передан Минздраву и главным онкологам России.

«Онкоконтроль» создан для того, чтобы помочь в реализации национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, цель которой — сократить сроки ранней диагностики рака и повысить эффективность его лечения», — отметили в партийном реготделении.

ИА «Орелград»