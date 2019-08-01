Под Орлом нашли предприятие с тайным долгом по зарплате

1.8.2019 | 17:42 Новости, Экономика

Вскрыть нарушение закона помогла внеплановая проверка.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Орловской области, речь идет о небольшом предприятии под названием «ТИМ». Оно работает в Ливенском районе.

Госинспекторы труда получили сигнал о нарушениях трудового законодательства и нагрянули туда с выездной внеплановой проверкой. Факты подтвердились. Так, на предприятии на момент проверки имелась задолженность по зарплате за июнь 2019 года. Сумма не уточняется.

Кроме того, в организации не была проведена специальная оценка условий труда на рабочем месте, что тоже является нарушением трудового законодательства.

«Генеральному директору выдано предписание, — сообщили в Государственной инспекции труда. — Юридическое лицо привлечено к административной ответственности».

Напомним, что сведения о задолженности по зарплате в Орловской области существенно отличаются у разных ведомств. Так, Орелстат обнародовал данные о долге в размере 150 тысяч рублей на всю область, а прокуратура региона и Госинспекция труда насчитали на ту же дату долг, превышающий 26 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования