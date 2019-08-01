Под Орлом нашли предприятие с тайным долгом по зарплате

Вскрыть нарушение закона помогла внеплановая проверка.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Орловской области, речь идет о небольшом предприятии под названием «ТИМ». Оно работает в Ливенском районе.

Госинспекторы труда получили сигнал о нарушениях трудового законодательства и нагрянули туда с выездной внеплановой проверкой. Факты подтвердились. Так, на предприятии на момент проверки имелась задолженность по зарплате за июнь 2019 года. Сумма не уточняется.

Кроме того, в организации не была проведена специальная оценка условий труда на рабочем месте, что тоже является нарушением трудового законодательства.

«Генеральному директору выдано предписание, — сообщили в Государственной инспекции труда. — Юридическое лицо привлечено к административной ответственности».

Напомним, что сведения о задолженности по зарплате в Орловской области существенно отличаются у разных ведомств. Так, Орелстат обнародовал данные о долге в размере 150 тысяч рублей на всю область, а прокуратура региона и Госинспекция труда насчитали на ту же дату долг, превышающий 26 миллионов рублей.

ИА «Орелград»