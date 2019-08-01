В Орле конкурс в Госдуму составит 8 человек на 1 место

В Орловской области завершился этап регистрации кандидатов.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, этап регистрации успешно завершен для восьми кандидатов, выдвинутых различными политическими партиями.

Участие в предвыборной гонке они продолжат именно в этом статусе. Напомним, дополнительные выборы депутата Государственный Думы РФ седьмого созыва пройдут в Орловской области 8 сентября 2019 года по одномандатному избирательному округу №145.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Иван Дынкович от КПРФ, Михаил Орлов от «Коммунистов России», Роман Неверов от ЛДПР, Ольга Пилипенко от «Единой России», Валерий Чудо от партии «Яблоко», Олег Тимохин от «Партии пенсионеров», Сергей Кузнецов от «Родины» и Руслан Перелыгин от «Справедливой России».

Конкурс на место в Госдуме в Орле мог бы быть еще больше. Однако на своем прошедшем заседании облизбирком принял решение об отказе Марине Прокофьевой в регистрации кандидатом. Она так и не представила необходимые для этого документы. Напомним, это был единственный в регионе самовыдвиженец.

ИА «Орелград»