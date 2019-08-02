Клычков разрешил убить 798 животных

Областные власти утвердили квоты для охотников.

Глава Орловской области Андрей Клычков подписал указ об утверждении лимита и установлении квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сам документ опубликован на официальном портале Орловской области. Согласно ему в течение ближайшего года охотникам разрешено добыть на территории нашего региона в общей сложности 798 трофеев. Отметим, что речь идет только о четырех видах так называемых охотничьих ресурсов.

Самый большой лимит добычи установлен для косули европейской. Он составляет 667 животных, из которых 167 – в возрасте до одного года, а 500 – старше одного года. Всего в регионе обитает 7323 косули этого вида.

Для сравнения, годом ранее лимит на добычу косуль составлял 593 особи, двумя годами ранее – 427. Отметим, что лимит ни разу не выбирался полностью. Так, в 2017 году он был «освоен» на 88,5 процента, в 2018-м – на 89,4 процента.

В то же время в прошлом году полностью был выбран лимит на добычу лося, оленя благородного и барсука. Власти разрешили тогда добыть соответственно 54, 13 и 38 особей. Столько животных охотники и убили.

В этом году лимит добычи лося составит 68 особей из 1387, обитающих в орловских охотугодьях, благородного оленя — 18 из 441, барсука – 45 из 532 особей.

ИА «Орелград»