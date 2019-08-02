«Орелстрой» презентовал комплексную застройку поселка Горки

Представители семи российских регионов и двух отраслевых министерств — министерства энергетики РФ и министерства транспорта РФ, в рамках работы над подготовкой федерального проекта «Индивидуальная жилищная застройка», посетили Орловскую область.

Делегация за два дня работы ознакомилась с опытом Орловской области в сфере индивидуального строительства и способов его финансирования. Первым объектом, с которым познакомили делегацию, стал поселок Большая Куликовка, где в настоящее время есть 374 участка, к которым подведены сети электро- и водоснабжения, построена асфальтовая дорога и детский сад на 100 детей. Строительство велось по программам «Социальное развитие села» и «Жилище». Сейчас в поселке проживает около 250 человек. По информации главы Орловского района Юрия Парахина, в Малой Куликовке планируется строительство клуба и спортивной площадки.

Особое внимание гостей привлек планируемый объект около санатория «Дубрава» в поселке Горки Орловского района. Здесь на своих землях компания-застройщик «Орелстрой» разработала проект индивидуального жилищного строительства, который позволит гражданам, в том числе на средства банков-партнеров, получить качественное жилье ближе к природе.

Не секрет, что рынок кредитования при застройке ИЖС не развит, так как для банков это высокий уровень риска и, соответственно, повышенные процентные ставки. Гарантии качества от застройщика позволят нивелировать риски и сделать доступной ипотеку в ИЖС. Именно за изучением подобного опыта и приехала делегация.

В рамках строительства объекта в Горках будет доступно несколько видов домов. Отдельный частный дом на участке 10 соток или приобретение недвижимости в таунхаусе. Второй вариант позволит получить 90-100 квадратных метров жилой площади, отдельный двор и, конечно, инфраструктуру — детский сад, игровые площадки и охраняемую территорию поселка. Стоимость по планам не должна быть значительно выше цены трехкомнатной квартире в областном центре — это чуть больше трех миллионов рублей.

Областные власти под данный проект готовы решить в вопрос транспортной доступности, остальные инфраструктурные вопросы берет на себя застройщик.

Представители делегации отметили важность строительства жилья в формате комплексной застройки, в том числе ИЖС, и оценили профессиональный опыт ПАО «Орёлстрой» в этом направлении. По итогам они должны проработать вопрос и выработать для профильных министерств сбалансированный пакет предложений, которые должны подойти регионам, застройщикам и банкам.

ИА «Орелград»