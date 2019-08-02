Орловских десантников поздравили с праздником

Утром 2 августа на Наугорском шоссе состоялся митинг

В Орле День воздушно-десантных войск отпраздновали митингом возле памятника участникам локальных войн.

Как сообщает пресс-служба облсовета, ветеранов службы, нынешних и будущих десантников поздравил спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Он назвал ВДВ самым мобильным и боеспособным родом войск российской армии, способным решать задачи любой сложности.

«Никогда не забудется сражение, которое произошло в 1941 году на южной окраине Орла, ставшее символом героизма и любви к Родине. Сейчас там находится храм-часовня Александра Невского, построенная в память о погибших десантниках. Тогда бойцы 201-й и 10-й воздушно-десантных бригад 5-го воздушно-десантного корпуса остановили стремительное шествие фашистов на Москву и дали возможность подойти к Мценску танковой бригаде Катукова и дать врагу решительный бой. Низкий им поклон и вечная благодарность!», — сказал Музалевский на митинге.

Воспитанники центра «Десантник» устроили показательные выступления. Они продемонстрировали физическую подготовку, мастерство рукопашного боя и владения оружием.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

ИА «Орелград»