В Орле впервые пройдет аниме-фестиваль

Косплейщики прогуляются по улице Ленина

В Орле пройдет фестиваль японской культуры «Герои аниме», сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятие начнется 4 августа в 14 часов на улице Ленина возле кинотеатра «Победа».

Орловцам расскажут об истории косплея – преображения в персонажей. Перед зрителями «в замысловатых костюмах» продефилируют участники фестиваля Hokori Toki.

На празднике орловцам будут рисовать аква-грим. Также зрители смогут сфотографироваться в фотозоне «Алиса в стране чудес».

«В программе также танцевальные номера от школы «Emotion», розыгрыш призов, мастер-класс по оригами. А завершит косплей показ доброго детского аниме-фильма», — говорится в пресс-релизе.

ИА «Орелград»