В Орле обезвредили восемь опасных водителей

Орловцев лишили водительских прав из-за состояния здоровья.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда, в первом полугодии текущего года было удовлетворено восемь однотипных административных исков прокуратуры. В каждом из них надзорное ведомство просило о лишении водительских прав жителей Орла.

Прокурорские проверки показали, что все восемь человек на тот момент имели действующие водительские удостоверения. При этом все они также находится под диспансерным наблюдением в БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер».

У них диагностированы заболевания, входящие в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Иными словами, с точки зрения закона такие водители потенциально представляют угрозу другим участникам дорожного движения, так как за рулем могут повести себя неадекватно.

Все иски были удовлетворены. На данный момент лишь один из лишенных прав водителей обжаловал решение, но судом апелляционной инстанции его жалоба была оставлена без удовлетворения.

Решение в отношении шести человек уже вступили в законную силу. По восьмому решению срок обжалования еще не истек.

ИА «Орелград»