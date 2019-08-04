В Орловской области появился новый способ сведения счетов

Ливенцы стали много врать о насилии в семьях.

Любопытная информация прозвучала на оперативном совещании в Ливнах. Как сообщили в администрации этого райцентра, с докладом выступила начальник отдела опеки и попечительства Татьяна Воробьева. В частности, она рассказала о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении.

«За 6 месяцев текущего года в отдел поступило 19 сообщения (за аналогичный период 2017 года – 22, 2018 года – 19) о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, — доложила Татьяна Воробьева. — Из них подтвердились только 5, эти семьи были поставлены на учет в службах системы профилактики».

По ее словам, основные причины ложных сообщений о насилии в семьях – это межличностные конфликты, бытовые ссоры соседей, родственников и родителей ребенка.

ИА «Орелград»