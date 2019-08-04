В Орловской области появился новый способ сведения счетов

4.8.2019 | 12:25 Новости, Общество

Ливенцы стали много врать о насилии в семьях.

Любопытная информация прозвучала на оперативном совещании в Ливнах. Как сообщили в администрации этого райцентра, с докладом выступила начальник отдела опеки и попечительства Татьяна Воробьева. В частности, она рассказала о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении.

«За 6 месяцев текущего года в отдел поступило 19 сообщения (за аналогичный период 2017 года – 22, 2018 года – 19) о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, — доложила Татьяна Воробьева. — Из них подтвердились только 5, эти семьи были поставлены на учет в службах системы профилактики».

По ее словам, основные причины ложных сообщений о насилии в семьях – это межличностные конфликты, бытовые ссоры соседей, родственников и родителей ребенка.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования