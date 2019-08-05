Музалевский поздравил орловцев с Днем города

5.8.2019 | 13:03 Новости, Общество

Спикер областного совета Леонид Музалевский поздравил жителей Орла с Днем освобождения города от немецких захватчиков. 

Текст поздравления опубликован на сайте заксобрания. В нем говорится:

Дорогие орловцы!

Примите искренние поздравления с днём города.

76 лет назад Орловщина была освобождена от фашистского гнёта. Мы отдаём дань памяти и глубокой признательности поколению победителей, отстоявших Отечество на фронтах и самоотверженно трудившихся в тылу. Благодаря их подвигу наш город носит славное имя города первого салюта, Города воинской славы! Я хочу поблагодарить всех жителей за преданность своей малой Родине, работу на благо региона. Помните, если мы вместе, нам по плечу любые задачи! Мира вам, здоровья, счастья и благополучия!

ИА «Орелград»

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