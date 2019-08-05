В Орел приехал Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ традиционно проводит День города на Орловщине

В Орел 4 августа прибыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вместе с коммунистами региона, в том числе губернатором Андреем Клычковым и сенатором Василием Иконниковым, Зюганов возложил цветы к памятнику Владимиру Ленину. Затем глава региона рассказал гостю о социально-экономическом развитии Орловской области.

Сегодня Геннадий Зюганов примет участие в торжествах, посвященных 76-й годовщине освобождения Орла от немецких захватчиков.

Напомним, Зюганов — уроженец Орловской области. По мнению федеральных экспертов, из-за его влияния в регион присылают губернаторов-коммунистов: сначала Вадима Потомского, а затем — Андрея Клычкова.

ИА «Орелград»