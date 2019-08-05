Хитрая орловская чиновница превратила один контракт в 14

Глава поселения нашла способ отдать все деньги одному подрядчику.

Нарушения законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд были вскрыты в Залегощенском районе. Подозрение пало на главу администрации Ломовского сельского поселения.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, женщина заключила с единственным поставщиком заключено 14 договоров на оказание услуг по уборке снега.

Общая стоимость работ составила 408 тысяч рублей. Стоимость работ по каждому контракту не превышала 100 тысяч рублей, то есть чиновник имел право заключить их с единственным поставщиком. Однако прокурорская проверка показала, что единая сделка была искусственно раздроблена на 14 частей.

«Все контракты были направлены на достижение единой хозяйственной цели, а предметом являлись одноименные услуги по очистке дорог от снега, то есть фактически единая сделка была искусственно раздроблена на 14 самостоятельных контактов», — пояснили в прокуратуре региона.

В отношении главы администрации поселения было возбуждено дело по ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика).

Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей, постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»