«Орелстрой» получил награды Российского Союза строителей

Замглавы организации посетил Орловскую область 5 августа и встретился с руководством застройщика

Накануне, 5 августа, в Орле состоялась встреча замглавы Российского Союза строителей (РСС) Константина Кижеля с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, председателем совета директоров ПАО «Орелстрой» Александром Рогачевым и главным исполнительным директором компании Дмитрием Сучковым.

Кижель отметил, что «Орелстрой» является одним из лидеров в ЦФО по объему и качеству вводимого жилья. РСС будет оказывать крупнейшему застройщику Орловщины поддержку, добавил он.

Клычков подчеркнул роль «Орелстроя» в социальной сфере Орловской области. Он напомнил, что в этом году компания построит скейт-парк на стадионе им. Ленина. Губернатор добавил, что у власти и застройщика есть много планов для совместного обсуждения.

Представитель РСС вручил «Орелстрою» две награды — диплом «Элита строительного комплекса России» и диплом Российского Союза строителей. Первого «Орелстрой» удостоился по итогам конкурса на лучшую строительную организацию, а второго — за многолетний труд, профессионализм, вклад в строительство и в связи с наступающим праздником — Днем строителя.

«Только совместно можно реализовывать проекты, которые мы сейчас ведем. Вся наша деятельность направлена на улучшение социально-экономического положения региона», — сказал по итогам встречи Александр Рогачев.

ИА «Орелград»