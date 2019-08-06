Орловцы получили 11 млн рублей за умерших родственников

В Пенсионном фонде рассказали о статистике

С начала 2019 года жители Орловской области получили более 11 млн рублей накопительной пенсии умерших родственников. Об этом сообщили в пресс-службе орловского отделения Пенсионного фонда России (ПФР).

Правопреемниками являются родственники (в первую очередь супруги, дети и родители) человека, который умер до выхода на пенсию — соответственно, его накопительная пенсия осталась в ПФР.

Получить консультацию по наследовании пенсии можно бесплатно в клиентской службе ПФР. Услуга не требует предоставления особых документов. Кроме того, орловцам не нужно обращаться к сторонним юристам или фирмам.

ИА «Орелград»